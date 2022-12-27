Cihanbeyli yeni otogar ihalesi gerçekleşti

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KONYA (AA) - Cihanbeyli'de yaptırılacak yeni otogarın ihalesi gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Mehmet Kale, Cihanbeyli’ye yakışacak bir otogar binası kazandırılacağını belirtti.



Kale, ilçeyi Türkiye Yüzyılı'na en iyi şekilde hazırladıklarını ifade ederek, "Konya-Ankara arasında geçiş noktasında bulunan ilçeye yeni bir otogar kazandıracağız. İhalesi tamamlanan tesisin inşaatı en kısa sürede başlayacak ve hızla tamamlanarak yeni otogarımız vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Bu proje ve ilçemize desteklerinden dolayı Konya Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Uğur İbrahim Altay'a çok teşekkür ediyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.