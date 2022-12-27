Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın şüphelisi 2 kişi tutuklandı.

Emniyette işlemleri tamamlanan Yunus S. (30) ile Kamil S. (32) adliyeye sevk edildi.

Adliyeye sevk edilen iki zanlı çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Dün, İstasyon Mahallesi Mahrukatçılar Sitesi'nde bulunan eğlence mekanına kardeşi Yunus S. (30) ile giden Kamil S. (32) daha önce aralarında husumet bulunan Yücel Özdemir ile tartışmaya başlamış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kamil S. üzerinde bulunan bıçakla Yücel Özdemir'i bıçaklamıştı. Ağır yaralanan Yücel Özdemir, kaldırıldığı Akşehir Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Kamil S. ve kardeşi Yunus S. gözaltına alınmıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.