Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

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KONYA (AA) - Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gübre ve yem fiyatlarına ilişkin müjdesi dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kimyevi gübre ve karma hayvan yemi fiyatlarında hem indirim yapılacağını hem de fiyatların 2023’ün Nisan ayı sonuna kadar sabit tutulacağını müjdelediğini hatırlattı.

Bunun çiftçiler için çok sevindirici bir haber olduğuna değinen ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden Altay, şunları kaydetti:

"İlkbahar döneminde yoğun olarak kullanılan kimyevi gübre çeşitlerinde yüzde 13'e varan indirim uygulanacak. Aynı şekilde karma yemde de yüzde 5'e varan indirim yapılacak. Tüm bunların yanı sıra gübre ve yem fiyatları Nisan sonuna kadar sabit tutulacak. Cumhurbaşkanımız, gübre ve yem fiyatlarında üreticimiz lehine gerileme olursa bunu yansıtacaklarını ifade ettiler. Ayrıca çiftçimiz yeni fiyat listesi artışlarından etkilenmeyecek. İnşallah çiftçilerimiz üretmeye devam edecek ve emeklerinin karşılığını da her zaman alacak. Hayırlı ve bereketli bir yıl diliyorum."

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