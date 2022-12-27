Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde virajı alamayıp şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Refik Kibar idaresindeki 42 BME 26 plakalı otomobil Kulu-Kozanlı kara yolu Karacadağ mahallesinde virajı alamayarak sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücü Kibar yapılan ilk müdahale sonrası ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı, çeşitli yerlerinde kırıkları olduğu öğrenilen yaralı sürücünün tedavisi devam ediyor.

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