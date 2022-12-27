Seydişehir Kaymakamı Pişkin, girişimci kadınlara verdiği sözü yerine getirdi

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KONYA (AA) - Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Taraşaçı mahallesi ziyaretinde kadın girişimcilere verdiği sözü yerine getirdi.

Bir süre önce Taraşçı Mahallesinde kadın girişimcilerin isteklerini dinleyen Pişkin, kadınların isteği üzerine "Organik Tarım Kursu" açılmasını sağladı.

Taraşçı mahallesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan Organik Tarım Kursu'nda üretici ve girişimci kadınlara Seydişehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri tarafından eğitim veriliyor.



Pişkin, kadın girişimi, üretim ve işletme faaliyetleri kapsamında mevcut durumları hakkında bir yol harikası oluşturduklarını belirterek, "Kaymakamlık Proje ofisimizin kadın girişimlerin desteklenmesi konusunda çalışmaları ile Taraşçı mahallemizde üretici hanım kardeşlerimize 'Organik Tarım Kursu'muzu başlattık. Katılım oldukça yoğun. 'Tohumdan Toprağa Hareketi'ni Taraşçı mahallemizde bulunan hanım kardeşlerimizle ilerleterek kooperatifleşme konusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üretmek ve ev ekonomisine katkı sağlamak kadar güzel bir çalışma olamaz." dedi.

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