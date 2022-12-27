Kulu'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi

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KONYA (AA) - Kulu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla özel bir anma programı hazırladı. Sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un hayatından kesitler ve Çanakkale Destanı’nı anlatan "Korkma" isimli tek kişilik oyunu sergiledi.

Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.



Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Çağlayan'ın yapmasının ardından öğretmen ve öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.

Sevilen Tiyatro Sanatçısı Ahmet Yenilmez, kendisinin yazdığı "Korkma" isimli tek kişilik oyunu sahneledi.



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