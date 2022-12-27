Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği üyeli biraraya geldi

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KONYA (AA) - Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "Üyeler Buluşması"nın bu yıl 8’incisi düzenlendi.



Dernek Başkanı Mustafa Büyükkafalı, Selçuk Üniversitesi Anamas Konukevi'ndeki programda derneğin proje ve faaliyetlerinden söz etti.



Derneğin 11 yıllık bir geçmişe sahip bir sivil toplum kuruluşu olduğunu anlatan Büyükkafalı, her yıl düzenledikleri geleneksel üyeler buluşmasının 8’incisinde yeniden üyelerle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Dernek bünyesinde treeking ve doğa yürüyüşleri, fotoğraf kulübü ile bisiklet topluluğunun da faaliyet gösterdiğine dikkati çeken Büyükkafalı, "Tüm sponsorlarımıza ve etkinliklerimize destek veren Beyşehir Belediyemize de teşekkür ediyorum. Bu dernek ve faaliyetleri bizlere inanan siz değerli üyelerimiz ve sponsorlarımız sayesinde yürüyor. Onun dışında maddiyatla bir işimiz yok. Katkı sunan, destek verenlere şükranlarımı sunuyorum." dedi.



Konuşmaların ardından etkinliğe katılan üyelere dernek ve bünyesinde yer alan kulüp ve topluluklar tarafından yürütülen faaliyetlerin yer aldığı görseller izlettirildi.



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