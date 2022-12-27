Konya'da babasını darbederek öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde 72 yaşındaki babasını darbederek öldüren tutuklu sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Salih Tümer, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Olay nedeniyle üzgün olduğunu öne süren Tümer, "Benim babamı öldürme kastım yoktu. Olay günü babamdan garip sesler geldiğini duydum. Doğa üstü varlıkların kendisini rahatsız ettiğini düşündüm. Bu yüzden çenesinin altına 4-5 kez tekme attım. Suçlu olduğumun farkındayım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olmadığını savunarak, cezai ehliyetine ilişkin rapor alınmasını istedi.

İddia makamı duruşmada açıkladığı mütalaasında, dosyada sanığın "kasten öldürme" yönünden cezai ehliyetinin tam olduğuna dair raporun bulunduğunu belirterek, sanık avukatının talebinin reddini istedi.

Savcı, sanığın "üst soyu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.



Kulu ilçesinde yaşayan Mahmut Tümer (72) ile oğlu Salih Tümer (25), 6 Ağustos 2022'de tartışmıştı. Oğlu tarafından darbedilen baba Tümer, kaldırıldığı hastanede 6 gün sonra yaşamını yitirmişti.

Beyhekim Devlet Hastanesi'nde psikiyatri tedavisi gördüğü öğrenilen Salih Tümer ise çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

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