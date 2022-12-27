Konya Vali Yardımcısı Erdoğan şehit kardeşinin nikah şahidi oldu

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KONYA (AA) - Konya Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan, şehit kardeşini nikah merasiminde yalnız bırakmadı.

Vali Yardımcısı Erdoğan, 2017'de Tunceli'nin Nazımiye ilçesi kırsalında teröristler ile güvenlik güçleri arasında çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Erol kız kardeşi Havva Erol'un nikah törenine katıldı.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal'ın kıydığı nikahta Vali Yardımcısı Aydın Erdoğan gelinin, Seydişehir Cezaevi Müdürü Halil Güneş damadın nikah şahitliği yaptı.



Havva Erol ve Şahin Taşkın çiftinin nikah törenine Konya Vali yardımcısı Aydın Erdoğan ve eşi, Seydişehir Kaymakamı Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Jandarma Komutanı Salih Yahya Koca, Emniyet Müdürü Cevdet Arıcı ve çiftin yakınları katıldı.

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