Uyuşturucu etkisindeyken çarptığı kadının ölümüne yol açan sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi

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KONYA (AA) - Konya'nın merkez Meram ilçesinde, uyuşturucu etkisindeyken otomobille çarptığı 74 yaşındaki kadının ölümüne neden olan ehliyetsiz sürücü, "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

11. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Burcu Çakıoğlu ile taraf avukatları katıldı.

Çakıoğlu savunmasında, "Maktulün ailesine sabır diliyorum, çok üzgünüm. Uyuşturucu bağımlısı değilim. Aracı kullanırken birkaç kez uyuşturucu aldım. Araçtaki diğer arkadaşlar da uyuşturucu kullanmıştı. Onların durumu benden daha kötü olduğu için aracı ben kullandım. Yan koltukta oturan Hacı Nuri A. 'Kadına çarpacaksın' diyerek bana müdahale edince panik oldum. Kaza bu nedenle yaşandı. Olay bir anda oldu. Böyle bir olayın olmasını kimse istemez. Ben olayda kusurlu olduğumu düşünmüyorum. Beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Olay günü Çakıoğlu ile aynı araçta bulunan Özgür Ö. "Sanık bize ehliyetinin olmadığını söylememişti. Uyuşturucuyu da bize kendisi verdi. Sanık araç kullanırken ayrıca telefonuyla da oynuyordu. Uyarmamıza rağmen devam etti." dedi.

Maktul Hacer Mukaddes Yanılmazer'in 4 çocuğu da duruşmada sanıktan şikayetçi olup en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Müşteki avukatı ise sanığın "olası kastla adam öldürme" suçunu işlediğini savunarak, en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Çakıoğlu'na "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Heyet, sanığın cezasına "iyi hal" indirimi uygulayarak, cezayı 3 yıl 9 ay hapis cezasına düşürdü. Sanığın tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

- Olay

Burcu Çakıoğlu (36) idaresindeki 42 RA 084 plakalı otomobil, 20 Ekim'de Ayanbey Mahallesi Mecidiye Sokak'ta, yolun kenarında yürüyen Hacer Mukaddes Yanılmazer'e (74) çarpmıştı. Ağır yaralanan Yanılmazer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Hastane ve polis raporlarında ehliyetsiz sürücü Çakıoğlu'nun kaza anında uyuşturucu etkisinde olduğu belirtilmişti.

Çakıoğlu'nun "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

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