Konya Valisi Özkan ve AK Parti Milletvekili Erdem Cihanbeyli'yi ziyaret etti

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KONYA (AA) - Konya Valisi Vahdettin Özkan ve AK Parti Konya Milletvekili Orhan Erdem, Cihanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Kale'yi ziyaret etti.

Kaymakam Fatih Uzun'un da yer aldığı görüşmede Cihanbeyli’nin devam eden ve planlanan projeleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu.



Kale, "Konya Valimiz Sayın Vahdettin Özkan, AK Parti Konya Milletvekilimiz Sayın Orhan Erdem ve İlçe Kaymakamımız Sayın Fatih Uzun ile belediyemizin çalışmaları ve yatımları ile ilgili verimli bir istişare toplantısı yaptık. Ziyaretlerinden dolayı kendilerine çok teşekkür ediyorum." dedi.

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