Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.



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