Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

AA

Konya merkezli FETÖ operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı

KONYA (AA) - Konya merkezli 4 kentte Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor.

Bu kapsamda, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri mahrem yapılanması içinde görev aldığı iddia edilen 3 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya merkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya'da yaşlı kadının öldüğü kazada sürücünün aldığı cezaya tepki
YEREL HABERLER Konya'da yaşlı kadının öldüğü kazada sürücünün aldığı ...
Konya'da polise mukavemette bulunan 4 zanlıdan 2'si tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da polise mukavemette bulunan 4 zanlıdan 2'si ...
(Görüntülü) UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE ÖLÜME NEDEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 3 YIL 9 AY HAPİS - (YENİDEN)
YEREL HABERLER (Görüntülü) UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE ÖLÜME NEDEN ...
Restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa verildi
YEREL HABERLER Restorandaki silahla kavgada ölen 2 kişi toprağa ...
(Görüntülü)UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE ÖLÜME NEDEN EHLİYETSİZ SÜRÜCÜYE 3 YIL 9 AY HAPİS
YEREL HABERLER (Görüntülü)UYUŞTURUCUNUN ETKİSİNDE ÖLÜME NEDEN ...
Konya Valisi Özkan ve AK Parti Milletvekili Erdem Cihanbeyli'yi ziyaret etti
YEREL HABERLER Konya Valisi Özkan ve AK Parti Milletvekili Erdem ...
Uyuşturucu etkisindeyken çarptığı kadının ölümüne yol açan sürücüye 3 yıl 9 ay hapis cezası verildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu etkisindeyken çarptığı kadının ölümüne yol ...
Konya Vali Yardımcısı Erdoğan şehit kardeşinin nikah şahidi oldu
YEREL HABERLER Konya Vali Yardımcısı Erdoğan şehit kardeşinin nikah ...
Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Konya'da babasını darbederek öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemi
YEREL HABERLER Konya'da babasını darbederek öldüren sanık hakkında ...
Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği üyeli biraraya geldi
YEREL HABERLER Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği üyeli biraraya ...
Kulu'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
YEREL HABERLER Kulu'da Mehmet Akif Ersoy'u anma programı düzenlendi
Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet istemi
YEREL HABERLER Konya'da hastaneden kaçıp kız kardeşini öldüren ...
Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Konya'da arkadaşını öldüren sanığa 25 yıl hapis ...
Seydişehir Kaymakamı Pişkin, girişimci kadınlara verdiği sözü yerine getirdi
YEREL HABERLER Seydişehir Kaymakamı Pişkin, girişimci kadınlara ...
Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Konya'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı Altay'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür
YEREL HABERLER Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ...
Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili iki zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Konya'da bir kişinin bıçakla öldürülmesiyle ilgili ...
(Görüntülü)EĞLENCE MEKANINDA KAVGA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KARDEŞ TUTUKLANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)EĞLENCE MEKANINDA KAVGA: 1 KİŞİ ÖLDÜ, 2 ...
Cihanbeyli yeni otogar ihalesi gerçekleşti
YEREL HABERLER Cihanbeyli yeni otogar ihalesi gerçekleşti
Eğlence mekanında kavga: 1 kişi öldü, 2 kardeş tutuklandı
YEREL HABERLER Eğlence mekanında kavga: 1 kişi öldü, 2 kardeş ...
Konya'da silahla kavga: 2 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Konya'da silahla kavga: 2 ölü, 1 yaralı
Konya'da restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü
YEREL HABERLER Konya'da restoranda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü ...
(Görüntülü) KONYA - TIR&#039;IN ÇARPTIĞI MOTOSİKLETİN SÜRÜCÜSÜ ÖLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü) KONYA - TIR'IN ÇARPTIĞI ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.