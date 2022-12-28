Türk Uçurtma Takımı "Uluslararası Beypore Su Festivali'nde Türkiye'yi temsil ediyor

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KONYA (AA) - Türk Uçurtma Takımı, Hindistan'ın Kerala şehrinde düzenlenen "Uluslararası Beypore Su Festivali"nde Türkiye'yi temsil ediyor.

İstanbul Uçurtmacılar Derneği'nden yapılan yazılı açıklamaya göre Türk Uçurtma Takımı, festivalde uçurtma gösterileri ve uçurtma atölyeleri gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Uçurtmacılar Derneği Başkanı ve Türk Uçurtma Takımı Kaptanı Mehmet Naci Aköz, festivale İstanbul Uçurtma Müzesi koleksiyonunda bulunan 10 uçurtmayla katıldıklarını, uçurtmalardan birinin ise dünyanın en büyük 5. bayrak uçurtması olarak bilindiğini belirtti.



Çeşitli boylarda ve karakterlerde ilginç uçurtmalarının olduğunu aktaran Aköz, şöyle devam etti:



"Uçurtmalarımızdan biri 60 metrekarelik dev Türk bayrağı uçurtmamız, bir diğeri ise 150 Türk bayrağı uçurtmasından oluşan ve tek ipte uçurulan 225 metrelik tren uçurtma, bir diğeri ise Türkiye'nin en büyük uçurtması olan 100 metrekarelik devasa vatoz balığı uçurtmamız. Gittiğimiz her ülkede dev boyutuyla havada süzülen Türk bayrağı uçurtmamız herkesin ilgisini çekiyor. Kerala'da da aynı ilgi ve alakayı göreceğimizi düşünüyoruz. Ülkemize dönüşte de farklı ülkelere ait onlarca uçurtma ve uçurtmayla ilgili ürünleri getirerek ülkemizdeki tek, dünyanın ise 18 uçurtma müzesinden biri olan 'İstanbul Uçurtma Müzesi' koleksiyonuna katkıda bulunmak istiyoruz."

Aköz, festivalin 31 Aralık'ta sona ereceğini de sözlerine ekledi.

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