Konya'da sahte basın kartı taşıyan 2 şüpheli gözaltına alındı

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KONYA (AA) - Konya'da sahte basın kartı taşıdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, havaalanındaki güvenlik noktasında kendisini polis olarak tanıtıp yakınlarını karşılamak için içeriye girmeye çalışan Fatih T'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerindeki aramada, iki sahte basın karıyla bir sahte dernek kartı ele geçirildi.

Kentte, otomobilinde Emniyet Genel Müdürlüğü adına düzenlenmiş sahte basın kartı bulunduran Kazım A. da yakalandı.



Her iki şüpheli işlemleri için emniyet müdürlüğüne götürüldü.



Şüpheliler hakkında, TCK'nin 262. maddesinde düzenlenen ve 3 aydan 2 yıla kadar hapsi öngören "Kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi" suçundan yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

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