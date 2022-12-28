Cihanbeyli Ziraat Odasının yeni delegeleri istişare toplansı yaptı

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde Ziraat Odasının hafta sonunda yapılan seçimlerinde belirlenen yeni delegeler istişare toplantısında bir araya geldi.

İlçeye bağlı 47 mahallede geçtiğimiz hafta sandık başına giden oda üyesi çiftçiler, yeni dönemde görev alacak delegeleri belirlemesinin ardından yeni delegeler ve muhtarlar ziraat odasının ev sahipliğinde düzenlenen istişare toplantısında buluştu.



İlçe Belediye Başkanı Mehmet Kale'nin de katıldığı toplantıda konuşan Cihanbeyli Ziraat Odası Başkanı Veysel Akbulut, delege seçimlerinin birlik, beraberlik ve huzur içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.



Akbulut konuşmasının devamında, "Yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Önümüzdeki süreçte ziraat odamızın seçimlerini hep birlikte gerçekleştireceğiz. Şüphesiz ki kazanan ülkemiz tarımı ve çiftçimiz olacaktır. Yeni delege olan arkadaşlarımıza görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

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