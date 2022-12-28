Konya'daki iki aracın karıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Seydişehir ilçesinde otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Müberra Bülbül (22) idaresindeki 42 AOT 126 plakalı otomobil Mevlana Caddesi'nde Mehmet Koç (66) yönetimindeki 07 GBF 90 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Gönül Bülbül (49) ve Ayşe Koç (68) yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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