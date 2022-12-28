Konyaspor'da Sivasspor maçı hazırlıkları başladı

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KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasını maç yapmadan geçen Arabam.com Konyaspor, ligin 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile 4 Ocak Çarşamba günü oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, günü koşuyla tamamladı.



Konyaspor, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.















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