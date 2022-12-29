Seydişehir'de 10 öğrenciye hafızlık belgeleri verildi

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KONYA (AA) - Seydişehir Merkez Erkek Hafızlık Kur'an Kursu yatılı orta sınıfı öğrencilerinden başarılı hafızlara törenle belgeleri verildi.

Kaymakam Deniz Pişkin, Belediye Başkanı Mehmet Tutal, İlçe Müftüsü Adem Bebek, hayırsever vatandaşlar ve öğrenci velilerinin katıldığı Hafızlık Belgesi verme töreninde başarılı 10 öğrenciye protokol tarafından belgeleri takdim edildi.

Hafızlık töreni. ilahi dinletisi ve Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından yapılan hatim duasıyla son buldu.



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