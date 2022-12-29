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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

AA

Konya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evden televizyon çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki müstakil evden televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledikleri Y.A. ile F.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, F.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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