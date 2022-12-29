Konya'da evden hırsızlık yapan zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evden televizyon çaldığı öne sürülen 2 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahalle'deki müstakil evden televizyon çalınmasıyla ilgili çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kimliklerini belirledikleri Y.A. ile F.H'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Y.A. tutuklandı, F.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



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