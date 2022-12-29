Konya'da 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da geri dönüşüm için toplanan atıkların taşındığı tırda 3 milyon 440 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Ereğli kara yolundaki uygulama noktasında, bir tırı şüphe üzerine durdurdu.
Polis ekipleri, geri dönüşüm için preslenmiş katı atıkların taşındığı tırda yaptığı aramada, 3 milyon 440 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.
Operasyonda gözaltına alınan İzzet Y. (50) ile oğlu Volkan Y. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.