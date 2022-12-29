Konya'da 3 milyon 440 bin makaron ele geçirildi

ABD ve İtalya'dan, Çin'den gelenler için test kararı

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'da geri dönüşüm için toplanan atıkların taşındığı tırda 3 milyon 440 bin doldurulmuş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, gözaltına alınan baba ile oğlu tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya-Ereğli kara yolundaki uygulama noktasında, bir tırı şüphe üzerine durdurdu.

Polis ekipleri, geri dönüşüm için preslenmiş katı atıkların taşındığı tırda yaptığı aramada, 3 milyon 440 bin doldurulmuş makaron ele geçirdi.

Operasyonda gözaltına alınan İzzet Y. (50) ile oğlu Volkan Y. (24) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.