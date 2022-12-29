Hüyük'te bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı. Hüyük

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KONYA (AA) - Bağımlılıkla Mücadele Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Hüyük Kaymakamı Hasan Çimer başkanlığında yapıldı.

Hüyük Kaymakamlığı toplantı salonundaki toplantıda, Bağımlılıkla Mücadele Eylem Planı çerçevesinde 2022 yılı boyunca gerçekleştirilen faaliyetler hakkında sunum gerçekleştirildi.



Toplantıya Hüyük Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Vurulmaz, Emniyet Amiri Dursun Ali Özer, Jandarma Komutanı Adem Başaran, İlçe Sağlık Müdürü Serkan Kasapoğlu, İlçe Spor Müdürü Nuri Yurdakurban, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Onur Kafalı, Müftü Vekili Hüseyin İmre katıldı.

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