Hamile eşini döverek öldüren sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet cezası onandı

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KONYA (AA) - Konya'da dini nikahlı hamile eşini hortumla döverek öldürdüğü iddiasıyla yargılanan Suriye uyruklu sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Yargıtay tarafından onandı.

Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılama sonucu, sanık Mahmud El Hüseyin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası kararına avukatının itirazı üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi dosyayı inceledi.

Yargıtay, sanık avukatının temyiz gerekçelerini esastan reddederek sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını onadı.

Meram ilçesi Tırılırmak Mahallesi Papatya Sokak'ta yaşayan Suriye uyruklu Mahmud el Hüseyin 15 Kasım 2019'da, dini nikahlı hamile eşi Halidiye el Hamit'i hortumla döverek öldürmüş, hakkında "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanan sanık, "hamile olduğunu bildiği eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, cezada indirim uygulanmamıştı.

İstinaf mahkemesince aldatma iddiası üzerine maktulün cep telefonu kayıtlarının incelenmesi gerektiği nedeniyle bu kararın bozulması üzerine sanık yeniden yargılanıp aynı cezaya çarptırılmış, sanık avukatı Yargıtaya temyiz başvurusunda bulunmuştu.



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