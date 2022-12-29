Konya'da bir kişiyi öldürüp 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanması sürüyor

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KONYA (AA) - Konya'nın Cihanbeyli ilçesinde bir markette çıkan silahlı kavgada bir kişiyi öldürüp, 5 kişiyi yaralayan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Ç, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılırken, taraf avukatları da salonda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen Orhan Ç'nin avukatı, müvekkilinin akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin rapor hazırlanması talebini tekrarladı.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına, akıl sağlığına ilişkin rapor hazırlanmasına ve olayda yaralanan müştekilerin sağlık durumlarına ilişkin rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

Cihanbeyli ilçesi Karabağ Mahallesi'nde Orhan Ç, aralarında husumet olan eski dünürleriyle 12 Haziran'da, bir markette tartışmış, Orhan Ç'nin, silahla markettekilere ateş açması sonucu Gökhan Aydoğan olay yerinde hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

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