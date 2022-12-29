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Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da EYT'li vatandaşlardan SGK önünde yoğunluk

AA

Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da EYT'li vatandaşlardan SGK önünde yoğunluk

KONYA (AA) - Konya, Aksaray, Afyonkarahisar ve Karaman'da emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili yapılan açıklama sonrası vatandaşlar, borçlanma ve prim gün sayısı hesaplaması için Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünde (SGK) yoğunluğa neden oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın EYT düzenlemesi açıklamasının ardından askerlik ve doğum borçlanmasını yapmak isteyenler, erken saatlerde Konya SGK İl Müdürlüğüne gelmeye başladı.

EYT düzenlemesinden yararlanmak için doldurduğu talep formunu SGK'ye veren Hasan Karaaslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

Vatandaşlardan Mehmet İmişler ise 1987'de sigorta başlangıcının olduğunu belirterek, "Prim günümüz vuruyor az bir eksiğimiz var, inşallah emekli olabilirsek olacağız. Cumhurbaşkanının açıklaması bizim için çok iyi oldu." ifadesini kullandı.

Karapınar ilçesinden gelen Serdar Kabakçı ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT açıklamasını takip ettiğini, karardan çok mutlu olduğunu dile getirdi.

- Aksaray

Aksaray'da da prim gün sayısını öğrenmek isteyenler, sabah erken saatlerinden itibaren kent merkezindeki SGK binası önüne geldi.

Sıranın kendisine gelmesini bekleyenler, görevlilere askerlik borçlanması ve emeklilikle ilgili sorular sordu.

Sıra bekleyenlerden Halil Oflaz, AA muhabirine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın EYT düzenlemesi açıklamasının ardından çok mutlu olduğunu söyledi.

Bilgi almak için SGK binasına geldiğini belirten Oflaz, "1999'da sigorta girişim var. 1993 yılında da askerliğimi yapmıştım. Şimdi borçlanma yapmak için geldim. Dilekçemi verdim." dedi.

Yasin İnce ise EYT düzenlemesini uzun zamandır beklediklerini, çıkmasından çok mutlu olduğunu ifade etti.

- Karaman

Karaman'da yaşayan Levent Gümüş uygulamadan memnun olduğunu belirterek, "İnşallah askerlik borçlanmamı yaptıktan sonra emekli olacağım. Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Form dolduran Nejla Biber de emekli olma şartlarını öğrenmek için burada olduğunu anlatarak, "Primlerimi hesaplattırdım. Doğum borçlanması yaparsam az bir günüm kalıyor. İnşallah onu da çalışarak tamamlayacağım. Burada çalışan arkadaşlar çok ilgililer. Yardımcı oluyorlar. Allah herkesten razı olsun." ifadesini kullandı.

- Afyonkarahisar

EYT açıklamasının ardından Afyonkarahisar SGK İl Müdürlüğüne gelen Erol Şen, SGK'ya askerlik borçlanmasını yaptırmak için geldiğini söyledi.

Şen, "Eşim de ben de bu düzenlemeden yararlanacağız. Benim prim eksiği borcum vardı onun için askerlik borçlanmasını yapmak için geldim. Çok güzel bir düzenleme oldu, çok mutlu olduk." dedi.

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