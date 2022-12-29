Bozkır’da Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından FPV Drone Eğitimi verildi.

KONYA (AA) - Konya'nın Bozkır ilçesinde öğrencilere Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından FPV Drone eğitimi verildi.

Bozkır Belediyesi Toplantı salonunda iki gün boyunca düzenlenen eğitimlerde 24 öğrenci ve 26 öğretmen eğitimi tamamlayarak FPV Drone Kullanım Sertifikası aldı.

Eğitimle ilgili Bozkır Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Bozkır İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak öğrencilerimize 21. yüzyıl becerileri kazandırmak, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ilçemizi temsil edecek öğrenci ve öğretmenlerimize temel oluşturacak FPV Drone Eğitimi düzenlenmiştir. İlçemiz genelinde tüm öğretmen ve öğrencilerimizin katılımına açık olan FPV Drone Yapımı, Drone Simülatör Kullanımı ve Drone Uçuş Eğitimlerini içeren konularda 24 öğrencimiz ile 26 öğretmenimiz eğitimlere katılmış ve sertifikalarını almıştır." denildi.



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