Bozkır'da üniversite öğrencileri, ilkokul öğrencilerine çevre ve geri dönüşümü anlattı

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi 3. ve 4. Sınıf öğrencilerinden Zekiye Kara, Simay Akkan ve Rabia Kıyak, çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında proje hazırladı.



Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi öğrencileri, "Fikrin Varsa Destek Programı Projesi" kapsamında Hacılar Ortaokulunu ziyaret etti.



Çevre, sıfır atık, geri dönüşüm ve iklim değişikliği konularında yapılan sunumun ardından bilgi yarışması düzenlendi.



Atıklardan yapılan uçurtmalar öğrencilerin ilgisini çekti.



Bozkır Hacılar Ortaokul Müdürü Mehmet Doğru, "Okulumuz Bozkır ilçemizde dağların arasında bir mahallemizde olması dolayısıyla çocuklarımızın üniversiteli abi ve ablalarının desteğiyle gelişen bu faaliyetlere çok ihtiyacı var. Böyle anlamlı bir projede okulumuzu tercih etmelerinden son derece mutluyuz. Etkinliği düzenleyen arkadaşlara teşekkür ederiz." dedi.



Selçuk Üniversitesi Sivil Havacılık Yüksekokulu Havacılık Yönetimi bölümü Proje Koordinatörü Zekiye Kara, "Selçuklu Belediyesinin desteğiyle gerçekleştirdiğimiz projemizi hayata geçirmekten oldukça mutluyuz. Öncelikle, birbirinden değerli ve kıymetli öğrencilerle buluşmamızda katkısı olan Bozkır Hacılar Ortaokul Müdürü Mehmet Doğru'ya teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çıktığımız bu çevre yolculuğunda bir öğrencinin gönlünde yer edinebiliriz derken onlarca öğrenciyle tanışabilme, samimi sohbetler edinebilme fırsatı bulduk. Her bir anında farklı bir deneyim elde ettiğimiz projemiz bizler için unutulmaz bir deneyim olarak kaldı." diye konştu.





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