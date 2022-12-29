Konya'da araçlarında uyuşturucu ele geçirilen 2 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçe girişinde durdukları otomobilde yaptıkları aramada, bir miktar uyuşturucu ele geçirdi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



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