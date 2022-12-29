Konya'da öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde öğrenci servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

R.Y. yönetimindeki otomobil, Müftü Mahallesi'nde A.K. idaresindeki 42 GBJ 28 plakalı öğrenci servisiyle çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, çarpışmanın etkisiyle devrilen minibüsünün sürücüsü ve 4 öğrenci ile otomobildeki F.Y. yaralandı.

Yaralılar, Beyşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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