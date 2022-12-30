Konya'da düzenlenen kaçakçılık operasyonda 34 tır lastiği ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da gümrük kaçağı 34 tır lastiği ele geçirildi, bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Selçuklu ilçesinde bir sanayi sitesindeki iş yerinin deposunda, gümrük kaçağı tır lastiği bulunduğu ihbarını aldı.

Harekete geçen ekiplerin iş yerine düzenlediği operasyonda, satışa hazır 34 gümrük kaçağı tır lastiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında, adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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