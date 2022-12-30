Konya'da hükümlünün saklandığı evde yakalanma anı polis kamerasında

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KONYA (AA) - Konya'da hırsızlık suçundan hakkında 29 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, ailesinden gizli girdiği evde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, hırsızlık suçundan kesinleşmiş 29 yıl hapis cezası olan İ.O.M'nin saklandığı evi tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda hükümlü, bir odadaki yastık ve yorganların arasında gizlenirken yakalandı.

Polis kamerasına yansıyan görüntülerde, oğlunun evde saklandığından habersiz olduğunu belirten baba ise "Oğlum sen ne yapıyorsun burada?" diyerek şaşkınlığını dile getirdi.

Öte yandan aralarında, kasten yaralama, yağma, hırsızlık gibi çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan 96 hükümlüden 57'si cezaevine gönderildi.





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