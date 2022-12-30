Bozkır Devlet Hastanesi'ne uzman doktor ataması yapıldı

KONYA (AA) - Bozkır Devlet Hastanesi'ne kurayla 6 branşta uzman tabip ataması yapıldı.
Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yapılan kura sonucunda, Bozkır Devlet Hastanesine Ruh Sağlığı ve Hastalıklarına Uzman Dr. Ahmethan Turan, Nörolojiye Uzman Dr. Cansu Ayvacıoğlu Çağan, Kadın Hastalıkları ve Doğuma Operatör Dr. Deniz Genç, Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıklarına Operatör Dr. Harun Çoban, Ortopedi ve Travmatolojiye Operatör Dr. Hasan Güven Tatar, Radyolojiye ise Uzman Dr. Seren Ay atandı.
Uzman hekimlerin önümüzdeki günlerde göreve başlamaları bekleniyor.
AK Parti İlçe Başkanı Kadir Güven, Bozkır Devlet Hastanesi'ne yapılan atamalarla ilgili, "Uzman tabiplerimizin atanmasında desteklerini esirgemeyen başta Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, milletvekilimiz Ziya Altunyaldız, İl Sağlık Müdürümüz Mehmet Koç'a ve emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.