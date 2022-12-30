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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da kamyonda 64 kilogram skunk ele geçirildi

AA

Konya'da kullandığı kamyonda 64 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Konya'da kamyonda 64 kilogram skunk ele geçirildi

KONYA (AA) - Konya'da kullandığı kamyonda 64 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, kasada taşınan mobilya ürünlerinin arasına paketlenmiş 64 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Murat T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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