Konya'da kamyonda 64 kilogram skunk ele geçirildi

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KONYA (AA) - Konya'da kullandığı kamyonda 64 kilogram skunk ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente girişteki uygulama noktalarından birinde şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu.

Hassas burunlu narkotik köpeğinin de katıldığı aramalarda, kasada taşınan mobilya ürünlerinin arasına paketlenmiş 64 kilogram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan kamyon şoförü Murat T, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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