Konya'da 28 bin ilkokul öğrencisi yangın ve doğal afetler konusunda bilgilendirilecek

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı tarafından ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yangın ve doğal afetler konusunda eğitim veriliyor.

Belediyenin Medeniyet Okulu Projesi kapsamında "Çocuk Kahramanlar" temasıyla Karatay, Meram ve Selçuklu ilçelerinde ilkokul birinci sınıf öğrencilerine doğal afetler ve yangınlar konusunda uygulamalı ve teorik eğitim verilmeye başlandı.

İtfaiye Eğitim Merkezi'ndeki eğitimlerde öğrenciler, günlük hayatta karşılaşabilecekleri yangın ve benzeri afetler konusunda bilinçlenirken, itfaiyecilerle vakit geçirip merak ettiği soruları sorabiliyor.

Üç seans yapılan ve her seansta 88 öğrencinin ağırlandığı merkezde, 28 bin öğrenciye eğitim verilmesi hedefleniyor.

Eğitimlerin ardından öğrencilere, belediyenin Meslek Edindirme Kurslarına (KOMEK) bağlı Anatoya Oyuncak Atölyeleri'nde üretilen itfaiye bebek ve peluş Konyaspor topları hediye ediliyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.