Beyşehir Gölü kıyısında buluşan balıkçılar kar ve yağmur için dua etti

En güzel aşk sözleri ve mesajları

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarında bir araya gelen balıkçılar yağmur ve kar için dua etti.

Tarihi Taşköprü önündeki balıkçı limanında Cuma namazı sonrasında organize edilen programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özber, Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, oda ve derneklerin başkan ve temsilcileri, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kar ve yağmur için dua edildi, göl kıyısında kurbanlar kesildi.

Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere, kar yağışının geçen sene çok daha erken yaşandığını hatırlattı.

Kaynakları geliştirecek olan yer altı su seviyelerini yukarıya çıkaracak yağışların gelmesini dilediklerini ifade eden Bayındır, "Bugün de balıkçı esnafımızın sayesinde manevi sorumluluklarımızdan bir tanesini yerine getirdik, bu vesileyle tüm balıkçı esnafımıza bereketli kazançlar hayırlı işler diliyorum." dedi.

















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.