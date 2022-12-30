Beyşehir Gölü kıyısında buluşan balıkçılar kar ve yağmur için dua etti

KONYA (AA) - Konya'nın Beyşehir ilçesinde, göl kenarında bir araya gelen balıkçılar yağmur ve kar için dua etti.
Tarihi Taşköprü önündeki balıkçı limanında Cuma namazı sonrasında organize edilen programa, Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Hüseyin Özber, Beyşehir Birliği, Göl, Çevre ve Doğa Koruma Derneği Başkanı Bekir Sami Tan, oda ve derneklerin başkan ve temsilcileri, balıkçılar ile vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından kar ve yağmur için dua edildi, göl kıyısında kurbanlar kesildi.
Beyşehir Belediye Başkanı Adil Bayındır, gazetecilere, kar yağışının geçen sene çok daha erken yaşandığını hatırlattı.
Kaynakları geliştirecek olan yer altı su seviyelerini yukarıya çıkaracak yağışların gelmesini dilediklerini ifade eden Bayındır, "Bugün de balıkçı esnafımızın sayesinde manevi sorumluluklarımızdan bir tanesini yerine getirdik, bu vesileyle tüm balıkçı esnafımıza bereketli kazançlar hayırlı işler diliyorum." dedi.