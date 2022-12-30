Konya'da İçeriçumra Mahallesi'ne doğalgaz verildi

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından İçeriçumra Mahallesi'ne doğalgaz verilmeye başlandı.



Mahalleye doğalgaz verilmesi dolayısıyla düzenlenen törenin açılış konuşmasını yapan Çumra Belediye Başkanı Recep Candan, göreve geldiği günden bu yana mahallenin doğalgaza kavuşması için çalıştıklarını söyledi.



Doğalgaz yatırımının gerçekleştirilmesinin zor ve büyük bir iş olduğunu ifade eden Candan, "Doğalgaz yatırımı, İçeriçumralı hemşehrilerimizin yaşam kalitesine önemli katkı yapacak. Doğalgazı, önce Organize Sanayi Bölgesi'ne, daha sonra diğer mahallelerimize ulaştırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz." dedi.



TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız ise Çumra'nın, Anadolu'nun merkezinde bir üretim merkezi olduğunu belirtti.



Çumra'nın, tüm bölgenin temsili olduğunu dile getiren Altunyaldız şunları kaydetti:



"İstikrarlı bir hükümetin, 20 yıldır gece gündüz çalışan ülkesine, kendisini vakfeden bir liderin ve onun arkasında 85 milyonun duasıyla bu noktaya geldik. İçerde ve dışarda ne tür bir sıkıntı ile karşılaştıysak güçlü liderlik, çalışma ve gayretle bütün sorunları aşmayı bildik. Konya, AK Parti hareketinin merkezidir. Konya'yı güçlü tutmalıyız. Konya güçlüyse ülkemizde güçlüdür. Bütün bu çalışmalar, güçlü ve istikrarlı bir lider ve kadroların işidir. İçeriçumra'daki tüm mahalle halkımızın bu büyük yatırımdan faydalanmasını istiyoruz. Öncelikle Çumra Organize Sanayi Bölgesi'ne, ardından birkaç mahallemize daha ilave doğalgaz yatırımını götürme çabası içindeyiz."



Programa, AK Parti Çumra İlçe Başkanı İbrahim Onbaşı, MHP Çumra İlçe Başkanı Recep Yıldırım, Proje Müdürü Mustafa Öztürk, bazı ilçelerin belediye başkanları ve davetliler katıldı.



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