Konya'da çete kurup haraç topladıkları iddiasıyla yargılanan sanıklar suçlamaları reddetti

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KONYA (AA) - Konya'da suç örgütü kurarak bazı eğlence mekanları ve bir galeri sahibinden haraç istedikleri, yağma, tehdit, tefecilik ve uyuşturucu ticareti gibi suçlara karıştıkları öne sürülen 9'u tutuklu 25 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince adliyenin konferans salonunda görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah Ç, Çağrı Ç, Hakan Ç, İsmail Ç, Mustafa G, Yavuz A, Muhammet S, Saim C, Serkan U. ile müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen tutuklu sanık Serkan U, Abdullah Ç'nin akrabası olduğunu, bir kişinin Abdullah Ç'nin adını kullanarak insanlardan para istediğini öne sürdü.

Üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini ifade eden Serkan U, önceki beyanlarının doğru olduğunu belirtti.

Diğer tutuklu sanık Yavuz A. da sanıklardan sadece Çağrı Ç. ile Mustafa G'yi tanıdığını savundu.

Müşteki Mehmet E. ise hiç kimsenin kendisini tehdit etmediğini belirterek, şikayetçi olmadığını söyledi.

Abdullah Ç'nin avukatı da müvekkilinin eğlence sektöründe tanınmış ve saygın biri olduğunu ileri sürerek, "Müvekkilimin adını kullanan kişi müvekkilimin konumundan yararlanmak istemiş ve onun adıyla insanlardan para istemiş. Müvekkilim yaklaşık bir yıldır tutuklu, bu aşamada uygun görülecek şekilde tahliyesine karar verilmesini talep ederim." ifadesini kullandı.

Abdullah Ç. de üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıklardan Yavuz A. ile Mustafa G'nin tahliyesine diğer tutukluluk sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- Olay

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, 24 Aralık 2021'de, "silahlı örgüt kurmak", "tefecilik", "yağma", "uyuşturucu ticareti yapma" ve benzeri suçları işledikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 25 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Abdullah Ç'nin 11 Eylül 2020'de Kovid-19 salgını nedeniyle cezaevinden izinli olarak çıktığı, kardeşi, oğulları ve adamları vasıtasıyla kendisini göstermek ve cezaevinde olduğu sürede yaşadıkları maddi kayıpları telafi edebilmek adına üst üste "tefecilik", "yağma", "tehdit", "uyuşturucu ticareti yapma" gibi suçlara karıştığı iddia edilmişti.

Şüphelilerin Konya'da gazino, bar ve benzeri eğlence sektöründe faaliyet gösteren mekanlar üzerinde hakimiyet kurmaya çalıştıkları, bazı eğlence mekanlarının sahiplerinden ve bir galerinin sahibinden yüz bin ile 1 milyon lira arasında değişen miktarlarda haraç istedikleri öne sürülmüştü.

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