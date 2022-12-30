Konya'da 2 kişinin öldüğü silahlı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Ereğli ilçesinde bir restoranda 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin yaralandığı silahlı kavganın azmettiricisi olduğu öne sürülen şüpheli tutuklandı.

Ereğli Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 26 Aralık'ta bir restoranda çıkan silahlı kavgaya ilişkin azmettirici olduğu iddia edilen Soner C'yi gözaltına alındı.

Şüpheli Soner C, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamca tutuklandı.

- Olay

Hacı Mustafa Mahallesi'ndeki bir restoranda, iş yeri sahibi Selçuk K. ile Ertan C. arasında tartışma çıkmış, kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ertan C. ile Selçuk K. ve kavgaya karışan arkadaşı Mustafa T. yaralanmıştı.

Selçuk K. ve Mustafa T. yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

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