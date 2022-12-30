Konya'da kamyondan "mikser beyni" çaldığı iddia edilen zanlı tutuklandı

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde beton firmasına ait iki kamyondan "mikser beyni" çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi'nde bir beton firmasına ait kamyondan mikser beyni çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüpheliler İ.M. ve B.K'yi tespit etti.



Aksaray'a gittiği belirlenen zanlılar, Aksaray Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleriyle yürütülen çalışmada gözaltına alındı. Şüphelilerin, çalınan malzemeleri Aksaray'da sattığı belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.K. çıkarıldığı adli makamca tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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