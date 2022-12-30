Konya'da müstakil evin ikinci katında çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde müstakil evin ikinci katında çıkan yangın söndürüldü.

Kemaliye Mahallesi Hüseyin Baran Caddesi'nde yer alan müstakil evin 2. katında kiracı olarak oturan S.A, iddiaya göre ailevi nedenlerden dolayı sinir krizi geçirerek evi ateşe verdi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kısa sürede söndürüldü.

Dumandan etkilendiği için evde baygın halde bulunan ve ekipler tarafından dışarı çıkarılan S.A'ya ilk müdahalesi yapıldı.



S.A, ambulansla Kulu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.​​​​​​​

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