Konyalı "Hurdacı Şair" duygularını yazdığı şiirlerle anlatıyor

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KONYA (AA) - ZEHRA MELEK ÇAT/FATİH ARSLAN - Konya'nın Karapınar ilçesinde toplanan hurdaları satarak ailesinin geçimini sağlayan ilkokul mezunu 72 yaşındaki Ahmet Yapar, çalışırken boş zamanında yazdığı şiirlerle günün yorgunluğunu atıyor.

Yapar, yıllardır kimi zaman at arabası kimi zaman da elle çekilen tablayla sokak sokak gezip kağıt, plastik, teneke gibi geri dönüşüm malzemeleri topluyor.

Son yıllarda ilçedeki hurdacıların topladığı atık malzemeleri evinin bahçesinde depolayarak satan 4 çocuk babası 72 yaşındaki Yapar, sokaklarda dolaşırken başladığı şiir yazma yeteneğini daha da ilerletmek için çabalıyor.

- Şiir yazmak günün stresinden uzaklaştırıyor

Şiir yazarak yorgunluğunu attığına inanan Yapar, AA muhabirine, askere gitmeden önce amelelik yaptığını, 1974'te evlendikten sonra hurda toplamaya karar verdiğini söyledi.

Karapınar sokaklarında teneke, cam, plastik, kağıt topladığını aktaran Yapar, 4 çocuğunu da evlendirdiğini, 10 torunu olduğunu dile getirdi.

Emekli olmasına rağmen çalışmaya devam ettiğini anlatan Yapar, okumayı çok istediğini ancak ilkokulu bitirdikten sonra okula gidememenin hüznünü hep yaşadığını kaydetti.

Farklı insanlarla tanışmaya, her insanın bilgi birikiminden faydalanmaya çalıştığını vurgulayan Yapar, bir süre sonra şiir yazmaya merak sardığını dile getirdi.

Yapar, şiir yazmayı çok sevdiğini belirterek, "Akşamları şiirler yazıyorum. Bunu da bir hobi haline getirdim. 3 yıl önce şiir kitabım çıktı. Şimdi ikincisini hazırlıyorum. Bazen kendi kendime isyan ederim bir dörtlük söylerim. Bazen askerimize, bazen polisimize yazıyorum. Günlük hayatta karşılaştığım konuları şiirlerimle gündeme getirmeye çalışıyorum. Bu zamana kadar 200 kadar şiir yazdım. Eşime yazdığım şiirlerim de var." ifadesini kullandı.

Şiir yazmanın kendisine huzur verdiğini aktaran Yapar, "Hurda toplarken, yemek yerken, otururken sürekli aklımdan mısralar geçer. Akşam da bunları yazıya dökerek, kalıcı hale getiriyorum. Bu şekilde günün stresinden de uzaklaşmış oluyorum." dedi.





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