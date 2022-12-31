Konya Emniyet Müdürü Engin Dinç, "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

KONYA (AA) - Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasında beğendiği fotoğrafları seçti.
Oylama öncesi AA Konya Bölge Müdürü Rifat Yerlikaya'dan bilgi alan Dinç, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "çevre-yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğraflarını inceledi.
Dinç'in spor kategorisindeki tercihi, Elif Öztürk Özgöncü'nün "Şampiyonlar" adlı fotoğrafı oldu.
Haber kategorisinde, Fabricio Alonzo'nun "Kaybedecek neyin var?" karesini seçen Dinç, çevre-yaşam kategorisinde ise Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" başlıklı fotoğrafını tercih etti.
Dinç, oylamanın ardından, AA çalışanlarına teşekkür etti.