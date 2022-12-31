Seydişehir OSB'de doğal gaz kullanımı başladı

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KONYA (AA) - Seydişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) doğal gaz verilmeye başlandı.

AK Parti Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız, Seydişehir OSB'de düzenlenen törende, toplam 20 milyon liralık yatırımın hizmete alındığını söyledi.

OSB'yi doğal gazla buluşturdukların aktaran Altunyaldız, "Tüm yatırımcılarımıza hayırlı uğurlu olsun. 2023 ülkemiz için son derece önemli. Türkiye'nin ikinci yüzyılına adım atacağımız, ikinci yüzyılını inşa edeceğimiz bir yüzyıl. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 20 yıldır ülkeye kazandırdığımız milletimize hizmet olarak sunduklarımızı üzerine koyacağımız hizmetlerle inşa edeceğimiz bir yüzyıl olacak." diye konuştu

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı da ülkede 20 yılda büyük mesafeler alındığını, Konya'daki ilçelerin yüzde 75'inde doğal gazın kullanıldığını bildirdi.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da OSB'de 10 işletmenin üretime başladığını belirterek, "17 işletmenin inşaatı devam ediyor. İkisi projesini tamamladı, inşaat çalışmalarına başlayacak. OSB altyapısı olan kısmının tamamen tahsisini yaptık." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan duayla protokol üyeleri doğal gaz vanasını açarak, meşaleyi yaktı.





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