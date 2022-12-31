Konyalı iş insanı gök taşından kalp figürlü kolye yaptırdı

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KONYA (AA) - ABDULLAH DOĞAN - Konya'da hobi olarak gök taşlarıyla ilgilenen Adem Aktaş, Rus arkadaşının hediye ettiği gök taşından yaptırdığı kolye ile takı sektörüne çeşit kazandırmayı hedefliyor.

Aktaş, AA muhabirine, 7 yıl önce gördüğü gök taşı parçasıyla merakının hobiye dönüştüğünü söyledi.

Zamanla uzmanlaştığı göktaşı konusunda kendisinin de doğada aramalara katıldığını aktaran Aktaş, vatandaşların bulduğu taşların tesciline katkı verdiğini dile getirdi.

Aktaş, Rusya'ya düşen "Seymchan" adıyla literatüre işlenen gök taşından Rus arkadaşının bir parça hediye ettiğini anlattı.

Türkiye'ye düşen gök taşlarının bulunması ve ekonomiye kazandırılmasına yönelik farklı fikirler aradığını anlatan Aktaş, "Gök taşından kuyumcuda kalp figürlü takı yaptırdım. Kolyenin gümüş zinciri var. Sosyal medyada da paylaştım. Avrupa'da ve Rusya'da bunun örnekleri çok ancak ülkemizde tek. Bunun muadilleri 500 dolara satılıyor ama bunun önemi ülkemizde ilk defa yapılmış olması. Kolyemdeki taş, Rusya'ya düşen demir grup meteorit parçası." diye konuştu.

- Gök taşlarının tesciline katkı veriyor

Aktaş, sıradan gök taşında dairesel halkalar olduğunu, demir ve nikel içerdiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Birçoğu mıknatıs çeker, manyetik özelliğe sahiptir. Her manyetik özelliği olan gök taşı değildir. Bunları inceleriz, basit testlerini yaparız. İnsanlar bunları yaparak buldukları taşın gök taşı olup olmadığını anlayabilirler. Daha sonra üniversitede uzman ekip tarafından analizi yapılır. Sınıflandırmasından sonra bilimsel yayımı yapıldıktan sonra ABD'deki Ay ve Gezegen Enstitüsünde Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlenerek tescilleniyor. Dünyaya düşen gök taşlarının kaydedildiği dijital kütük. Bu sürecin içinde yer alarak takibini yapıyorum."

Van Gölü kıyısında bulunan 81 kilo 400 gram ağırlığındaki gök taşının tescil sürecine katkı sunduğunu aktaran Aktaş, "Dokuzağaç" adıyla Uluslararası Meteorit Veri Bülteni'ne işlenen taşın Türkiye'nin en büyük üçüncü gök taşı olduğunu dile getirdi.

Aktaş, gök taşı tutkusunun güzel bir hobi olduğunu, insanların bunları bulması için sosyal medya hesabından yayın yaptığını vurgulayarak, "Boş zamanlarımda araziye çıkıyorum hem spor yapıyorum hem de gök taşı arıyorum. Bulduğunuz bir taş size ev kazandırabilir. Gök taşının ekonomik getirisi, sınıfına göre fiyatı var. Demir grup gök taşları ortalama gramı 1 dolara satılıyor. Çöllerde ve dağlarda her yerde olabiliyor." diye konuştu.

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