Konya'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

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KONYA (AA) - Cihanbeyli ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.



Ankara-Konya kara yolu Ağabeyli mevkisinde sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 42 AIB 722 plakalı araç, yoğun sis nedeniyle şarampole devrildi.

Sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla araçtan çıkarıldı.

Hastaneye kaldırılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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