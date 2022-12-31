Selçuklu Kongre Merkezi 2022'de 3 milyonu aşkın ziyaretçi ağırladı

Dünyanın en yakışıklı 100 ismi belli oldu!

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Selçuklu Kongre Merkezi (SKM) Genel Müdürü Murat Güzel, 2022'de 3 milyonu aşkın misafirin ağırlandığını söyledi.



Güzel, yaptığı yazılı açıklamada, Konya'nın kültür, sanat ve sosyal hayatına katkı sağladıklarını kaydetti.



SKM'nin Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Selçuklu Belediyesi Sanat Akademisi ile 365 gün yaşayan bir merkez olduğunu vurgulayan Güzel, 2022'de 3 milyonu aşkın misafirin ağırlandığını belirtti.







Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.