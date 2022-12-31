Şair, yazar Nurullah Genç, söyleşiye katıldı

KONYA (AA) - Şair, yazar Prof. Dr. Nurullah Genç, Lise Medeniyet Akademilerinin (LİMA) Atabey Gençlik Söyleşileri kapsamında "Başarı Bedel İster" başlıklı programa katıldı.

Konya Büyükşehir Belediyesi'nin organizasyonunda Selçuklu Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programa katılan Genç, kendi yaşamından referanslar vererek gençlere başarılı olmanın ipuçlarını verdi.

Başarmayı Sezai Karakoç'un "Başarı, koşu bittikten sonra da koşmayı hedeflemektir" sözleriyle tanımlayan Genç, şunları kaydetti:

"Başkalarının da koyabilecekleri hedefleri koymak bir başarıyı gerçekleştirmek olarak düşünülmemelidir. Bu herkesin koşabileceği bir hedef gibi düşünülmeli. Bir hedef koyuyorsanız ve ona ulaşmak zorsa ve siz ancak büyük çaba göstererek ulaşabilecekseniz, bunun için de koşu bitse bile koşmanız gerekecekse o hedefi gerçekleştirmeniz üst düzey bir hedeftir. Başarı, o hedefe ulaşmanın adıdır."

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