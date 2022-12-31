Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay, sabah namazında gençlerle buluştu

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yılın son günü sabah namazında Konya Çalışan Gençlik Meclisi'nin Kapu Camii Buluşmaları'nda gençlerle bir araya geldi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada ifadesine yer verilen Altay, Konya Modeli Belediyecilik anlayışında istişare ve birlikte yönetme gayretinin ön planda olduğunu belirtti.

Altay, Çalışan Gençlik Meclisi üyelerine şehre katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programa Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural ile çok sayıda gencin katıldığı kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.