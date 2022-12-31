Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay'dan yeni yıl mesajı

KONYA (AA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Altay, mesajında Konya'nın başarılı ve yoğun bir yılı geride bıraktığını bildirdi.

Konya Modeli Belediyecilik anlayışıyla, şehri her alanda kalkındırmak ve çok daha güçlü yarınlara taşımak adına her günün dolu dolu geçirildiğini vurgulayan Altay, "Salgında başarılı bir süreci hep birlikte yönettikten sonra hızla normalleşmeye başladığımız bu dönemde yatırım ve projelerimize hız verdik." ifadesini kullandı.

Altay, Alaaddin Caddesi çevresindeki binaların dış cephelerindeki çalışmaların tamamlandığını anımsatarak, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle açılışını yaptığımız 18 milyar 466 milyon liralık yatırımlar arasında bulunan Mevlana Çarşısı ve Altın Çarşı ile Konya Millet Bahçemiz, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızla hayata geçirdiğimiz, şehrimize değer katan önemli yatırımlar oldu. Bunlara ek olarak 31 ilçemizde bir yılda 1 milyar 325 milyon lira maliyetle yol yapım çalışmalarını hayata geçirdik. Türkiye'nin en büyük ihya projesi olan Darü'l Mülk projesini başlattık. Arsa tahsisi yaptığımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız tarafından şehrimize kazandırılacak Konya Yeni Sanayi Sitesi ile Akyokuş Kasrı, Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi, Yeni Cephanelik Projesi tamamlanmak üzere olan Abdülhamid Han Caddesi, devam eden Alparslan Türkeş, Necmettin Erbakan, Karabağ ve Kazakistan caddelerimizle şehrimize değer katmayı sürdürüyoruz."

Konya'nın 5. İslami Dayanışma Oyunları'na ev sahipliği yaptığını, 56 ülkeden yaklaşık 4 bin 200 sporcuyla 10 binlerce misafiri ağırladıklarını hatırlatan Altay, şu değerlendirmede bulundu:

"Oyunlar öncesi Gençlik ve Spor Bakanlığımızca şehrimize kazandırılan Türkiye'nin ilk olimpik veledromu, olimpik yüzme havuzu ve atletizm pisti spor alt yapımızın güçlenmesine katkı sağladı. Ayrıca, dünyanın en büyük yerel yönetim teşkilatı olan Dünya Belediyeler Birliği'ne 2023 yılı için başkan seçilerek Cumhuriyetimizin 100. yılına Konya olarak bir armağan vermiş olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Cumhuriyetimizin yeni yüzyılında gece gündüz demeden çalışmaya, hemşehrilerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnanıyorum ki 2023 şehrimiz için, ülkemiz için şahlanışın yılı olacak. Şehrimizde ve dünyanın her yerinde bizlerden desteklerini esirgemeyen tüm Konyalılara saygılarımı, sevgilerimi, muhabbetlerimi iletiyorum. Bu duygularla tüm hemşehrilerime ve ülkemize huzurlu, mutlu, sağlıklı bir yıl temenni ediyorum. 2023'ün hayra, berekete ve güzelliklere vesile olmasını diliyorum."

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