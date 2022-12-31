Beyşehir yarı olimpik yüzme havuzu hizmete giriyor

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KONYA (AA) - Beyşehir ilçesinde yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzu yeni yılda ilçe halkına hizmet vermeye hazırlanıyor.

AK Parti Beyşehir İlçe Başkanı Recep Elkin, yaptığı yazılı açıklamada, yüzme havuzunun işi üstlenen müteahhit firma tarafından yürütülen çalışmalarla eksiklerinin söz verdikleri gibi 2022 yılı sona ermeden tamamlandığını belirtti.

Yarı olimpik yüzme havuzunun ilk etapta Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın "yüzme bilmeyen kalmasın" projesi kapsamında hizmet vereceğini kaydeden Elkin, "Yarı olimpik yüzme havuzumuzdan daha sonraki süreçte ise akşam seansları ve hafta sonları da dahil olmak üzere hem erkek hem de bayan vatandaşlarımız istifade etmeye başlayabilecektir. Yarı olimpik yüzme havuzumuzun ilçemize kazandırılmasında emeği geçen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm siyasetçilerimize çok teşekkür ediyorum. İlçemize hayırlı olsun." ifadesini kullandı.





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