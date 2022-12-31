Seyir halindeki araçta çıkan yangın söndürüldü

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KONYA (AA) - Konya'nın Ilgın ilçesinde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Konya-Akşehir D-300 karayolunda 42 BT 455 plakalı araç seyir halindeyken yanmaya başladı.

Otomobilin motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Araçta, hasar oluştu.





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